NTB

Beinrester som ble funnet på Leangen i Trondheim, er så gamle at det ikke er en politisak, opplyser politiet til VG

– Vi har landet på at de er såpass gamle at det ikke er politisak. Beinrestene er overlevert til kirkeverge for å håndtere dem på en verdig måte, sier Marius Aasbø i Trøndelag politidistrikt til avisen.