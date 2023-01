Vaktsjefen på Helge Ingstad: Vi ble satt i ulykken

NTB

Vaktsjefen på fregatten Helge Ingstad sa til aktor at han mente han og fregatten ble satt i ulykken av omstendighetene som rådet natt til 8. november 2018.

Den 33 år gamle navigatøren var vaktsjef på broen på krigsskipet da det kolliderte med oljetankeren Sola TS i november for fire år siden. Som eneste tiltalt etter den voldsomme kollisjonen, som førte til tap av hele milliardfregatten, nekter vaktsjefen straffskyld etter tiltalen.

Da aktor Magne Kvamme Sylta mandag for tredje dag stilte 33-åringen spørsmål om de kritiske minuttene før kollisjonen, sa vaktsjefen at det er lett å være etterpåklok om det som hadde skjedd.

– Var det noe du kunne gjort annerledes – i situasjonen? Hva kunne du gjort? spurte Sylta.

Etterpåklokskap

– Dette må bli basert på faktiske hendelser som har skjedd, vi kjenner jo utfallet, svarte vaktsjefen, men fortsatte:

– Men det er jo mulig å unngå en skipsulykke ved å gjøre enkelte tiltak. I etterpåklokskapens lys, så kunne vi brukt radar. Vi kunne hatt en bedre dialog om det vi hadde i leden. Eller jeg kunne observert det selv på et tidligere tidspunkt, så kunne vi unngått ulykken, som jeg mener vi ble satt i, svarte 33-åringen.

Kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og oljetankeren skjedde bare åtte minutter etter vaktbyttet på fregatten. Vaktsjefen mener omstendighetene rundt hendelsen er sammensatt og skyldes en systemfeil og må fordeles mellom sjøtrafikksentralen, tankskipet og fregatten.

Dommer Anne Grete Larsen Hestnes lurte på hvorfor den tiltalte overtok ansvaret for fregatten nesten ti minutter før vakten hans egentlig skulle starte.

– Vi tar over litt før for å være hyggelig med avtroppende så han kommer seg i seng. Når jeg likevel var oppe, kunne jeg like gjerne ta over, sa vaktsjefen.

Så ingen lanterner

Under overleveringen fra den avtroppende vaktsjefen kom det en melding på radio fra Sola TS om at tankskipet la fra kai ved Stureterminalen. Dette ble imidlertid ikke kjent for den tiltalte vaktsjefen som overtok ansvaret for fregatten åtte minutter senere, klokka 3.53. Under overleveringen med den avtroppende kollegaen var begge enige om at de kraftige lysene utenfor oljeterminalen måtte tilhøre et fast objekt, en plattform eller kanskje et oppdrettsanlegg.

– Men da var de helt enige om at det lå fint til side for kurslinjen, og at det var et fast objekt, leste forsvarer Christian Lundin fra det aller første avhøret av vaktsjefen, bare noen timer etter kollisjonen 8. november 2018.

På spørsmål fra forsvareren sa 33-åringen at de sterke lysene fra objektet ikke viste noen av lanternene til Sola TS. Dette var tankskipets dekkslys som kapteinen hadde beholdt på for at mannskapet skulle utføre arbeid på dekket. Vaktsjefen beholdt derfor oppfatningen av at lysene kom fra et fast objekt.

Uunngåelig

– Jeg var ikke usikker på situasjonen rundt oss, følte at vi hadde god kontroll. Da jeg ikke fikk noen tilbakemelding fra resten av broteamet, så hadde jeg jo fortsatt kontroll på situasjonen og anså ikke det som en nødvendighet, svarte vaktsjefen på spørsmål om hvorfor han i det minste ikke senket hastigheten da de nærmet seg det dobbelt så store tankskipet.

Det var først 13 sekunder før sammenstøtet at vaktsjefen innså at det var et skip i bevegelse han hadde foran seg og ingen plattform. Da var kollisjonen uunngåelig.

Forsvareren spurte klienten om hva han tenkte om handlingene til dem som førte den 250 meter lange, søkklastede oljetankeren som gikk ut i fjorden med fulle dekkslys på i novembernatta.

Ikke godt sjømannskap

– Jeg synenes oppkallene er ganske intetsigende og lite informative. De burde vært bedre, og deres ruteplan synes jeg ikke, etter min erfaring, er godt sjømannskap, svarte vaktsjefen.

På samme måte er han kritisk til sjøtrafikksentralen på Fedje, som har som oppgave å overvåke trafikken rundt oljeterminalen i Øygarden. Fregatten gikk med det marine AIS – automatisk identifikasjonssystem – i passiv modus, men hadde meldt fra til sentralen om at den skulle seile gjennom området.

Vaktsjefen mente det var opp til trafikksentralen å ha full kontroll i sitt område, og at den skulle ha hatt fortløpende målfølging av fregatten opp mot andre skip i området.

– Informasjonen fra Fedje ga meg ingenting å handle på, ingenting om eventuelle konsekvenser. Det er jo en grunn til at det er en trafikksentral der, sa vaktsjefen.