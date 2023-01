Mann i 40-årene siktet for boligbrann på Hildre i Ålesund

NTB

En mann i 40-årene har erkjent å ha tent på en bolig på Hildre i Ålesund i oktober 2022 og er siktet for grovt skadeverk. Boligen ble totalskadd.

– Vi bekrefter at vi har siktet en mann i slutten av 40-årene for grovt skadeverk i forbindelse med brannen. Mannen har tilstått at han har tent på boligen, sier politiinspektør Unni Moen Vikebakk i Møre og Romsdal politidistrikt.

Brannen ble oppdaget av forbipasserende natt til 23. oktober. Ingen personer bodde i huset.

Vikebakk vil ikke si noe om motivet for at boligen ble påtent.