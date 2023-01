Ingen mistanke om noe kriminelt etter funn av død mann på Sortland

NTB

En mann i 60-årene ble funnet død utendørs på Sortland i Nordland søndag formiddag. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart, opplyser politiet.

Mannen ble funnet på Blåbrygga i Sortland. Politiet opplyser mandag at de har lagt ned store ressurser i den tekniske og taktiske etterforskningen.

Ingen har status som mistenkt eller siktet i saken, opplyser etterforskningsleder Marita Johansen i Nordland politidistrikt en pressemelding.

– Politiet har god oversikt over hendelsesforløpet. Avdøde vil bli obdusert for å konstatere dødsårsak. Politiet har ingen mistanke om at avdøde er utsatt for en straffbar handling, sier Johansen.

Politiet uttalte søndag til Vesterålen Online at det var svært glatt på funnstedet, og at de ville undersøke om det kan ha vært en fallulykke.