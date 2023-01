F-35 til Norge blir forsinket etter ulykke

NTB

De tre nye F-35 jagerflyene Norge skulle fått levert i slutten av januar, blir forsinket etter en ulykke i desember.

De tre jagerflyene skulle blitt levert til flystasjonen på Ørlandet i Trøndelag i slutten av januar, skriver TV 2.

Men etter at flyprodusenten Lockheed Martin har stoppet testflyginger, blir flyene forsinket. Årsaken er at en F-35B krasjlandet ved Fort Worth i Texas i desember.

Spesialrådgiver Endre Lunde i Forsvarsmateriell sier til TV-kanalen at de håpet testingen kunne komme i gang igjen i januar, og at flyene ville bli klare som planlagt. Nå har de fått bekreftet at dette ikke lar seg gjøre.

– Vi må derfor utsette hjemtransporten av disse inntil videre, sier Lunde.

Norge skal i utgangspunktet få levert ni F-35 i løpet av året. Så langt har Norge mottatt 37 av 52 innkjøpte jagerfly.