LO-topp vil ha makspris på 70 øre

Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet mener en makspris på 70 øre eller en ombygging av dagens ordning må på plass for å få i havn et vanskelig lønnsoppgjør til våren.

NTB

Det er viktig å få på plass en bedre strømstøtteordning, mener LO-topp Jørn Eggum. Han krever politiske tiltak som kan avlaste situasjonen nordmenn står i.

Man må få på plass en bedre strømstøtteordning slik at folk flest klarer å betale regningene sine, krever Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Et av forslagene er å øke strømstøtten til 100 prosent støtte over 70 øre, sier han til NRK.

Eggum mener en makspris på 70 øre eller en ombygging av dagens ordning må på plass for å få i havn et vanskelig lønnsoppgjør til våren.

Han spiller en av hovedrollene når Fellesforbundet om et par måneder skal ut i lønnsforhandlinger med Norsk Industri.

– Hvis vi får en håndsrekning som gjør at medlemmene våre betaler mindre av inntekten sin til strøm, fordi de får dekket mer av staten, vil det virke inn på de økonomiske kravene vi stiller ved årets oppgjør, sier Eggum.