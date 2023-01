Signalfeilen på toglinjen mellom Asker og Lier er rettet

NTB

Signalfeilen på toglinjene Askerbanen og Drammenbanen er rettet, men det er fortsatt forsinkelser. Bergensbanen er fortsatt rammet av signalfeil.

Mandag morgen meldte Bane Nor om store forsinkelser på Drammenbanen og Askerbanen på grunn av en signalfeil mellom Asker og Lier. Litt etter klokken 10 opplyste Bane Nor at feilen var rettet, men at de reisende fortsatt må regne med forsinkelser på strekningen.

Også Bergensbanen er rammet av signalfeil. Bane Nor jobber fortsatt med å rette signalfeilen som har oppstått mellom Ål og Gol.

Togene kjører med redusert hastighet på strekningen, og de reisende må regne med forsinkelser.