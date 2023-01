NTB

Dette er blant de ventede hendelsene mandag 23. januar.

Utenriksministermøte i EU

EUs utenriksministre møtes i Brussel. På dagsordenen står blant annet Ukraina-krigen. Ukraina-tilhengere har varslet en demonstrasjon til støtte for Ukraina. Også Iran står på dagsordenen etter at EU-landene i forrige uke ble enige om en ny pakke med sanksjoner mot landet. Tiltakene inkluderer innreiseforbud og sperring av verdier. Sanksjonene skal vedtas formelt på dagens utenriksministermøte.

Frankrikes regjering møtes om pensjon

President Emmanuel Macrons regjering holder et møte om det omstridte forslaget til pensjonsreform. Macron sier det nåværende pensjonssystemet ikke er bærekraftig på lengre sikt, og vil ha en gradvis økning av pensjonsalderen fra 62 til 64 år. I tillegg skal antall år man må arbeide for å få full pensjon, øke, mens flere særordninger for enkelte grupper skal avskaffes, og minstepensjonen skal økes til cirka 12.000 kroner i måneden. Forslaget har utløst omfattende demonstrasjoner.

Siste dag av Bocuse d’Or 2023

Siste dag av verdensfinalen i kokkekonkurransen, som arrangeres annethvert år i januar i Lyon i Frankrike, går av stabelen i dag. Kokken Filip August Bendi og hans team representerer Norge og var i ilden i går. Premieseremoni holdes cirka klokken 17.45.

Møte mellom Jernbanedirektoratet, Vy og Bane Nor

Bane Nor og Vy er innkalt til møte hos Jernbanedirektoratet for å diskutere videre framdrift for Follobanen.

Torsdag beklaget Bane Nor nok en utsettelse på Follobanen.

– Vi er lei oss og beklager at vi har vært nødt til å utsette åpningen av Follobanen til 12. februar, sier administrerende direktør Gorm Frimannslund i Bane Nor på en pressekonferanse i forrige uke.

Statsministeren åpner dialogkonferansen til Muslimsk Dialognettverk

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) taler på åpningen av konferansen «Hver samtale teller», i regi av Muslimsk Dialognettverk. Tema er moskeenes rolle i lokalsamfunnet og kvinners rolle i moskeene.