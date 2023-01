NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 23. januar.

Mistenkt etter masseskyting funnet død

Politiet i Los Angeles bekreftet i natt at en 72 år gammel asiatisk mann som er mistenkt for lørdagens masseskyting, tok sitt eget liv i en hvit varebil da politiet nærmet seg kjøretøyet.

Det var natt til i går norsk tid at en mann skjøt rundt seg i et festlokale i forstaden Monterey Park, der mange var samlet for å feire kinesisk nyttår. Ti personer ble drept og ti andre såret. Kort tid etter gikk en mann inn i et annet festlokale i Alhambra ikke langt unna. Der ble han fratatt våpenet, og han flyktet fra stedet. Politiet opplyser at ingen andre er mistenkt i saken. Noe motiv er ennå ikke kjent.

Zelenskyj varsler korrupsjonskamp

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varsler det han kaller besluttsom kamp mot korrupsjon i statsapparatet.

Det skjer etter at ukrainske medier i går meldte at Vasyl Lozynkiy er sparket fra posten som viseminister for utvikling av lokalsamfunn, territorier og infrastruktur, og pågrepet av antikorrupsjonspoliti i forbindelse med underslag knyttet til forsvarskontrakter.

Britiske kullkraftverk i beredskap

Tre britiske kullkraftverk har fått ordre om å fyre opp i tilfelle de trengs for å sikre energiforsyningen idet en kuldebølge brer seg over landet.

Ordren er gitt i lys av prognoser som går ut på at elektrisitetsforsyningen blir knappere enn normal i dag, står det i en uttalelse fra nettoperatøren National Grid Electricity System Operator.

Rogaland kan få rekordhøye vindturbiner

Et svensk selskap vurderer å bygge inntil 270 meter høye vindturbiner i Bjerkreim kommune i Rogaland. Til sammenligning er Postgirobygget og hotellet Oslo Plaza henholdsvis 112 og 117 meter høye.

– Det går ikke an å bygge uten at det synes. En del synes det ser stygt ut, noen synes det er flott, sier Gustav Grumert, partner i IOWN Energy, som står bak planene til Stavanger Aftenblad.

De høyeste vindturbinene i Norge i dag er rundt 220 meter høye og er satt opp på Kjølberget i Våler kommune i Hedmark.

Tenåring funnet død etter leteaksjon på Nordmøre

En tenåring som var savnet etter en fest på Averøy på Nordmøre natt til søndag, ble funnet død like etter midnatt natt til mandag. Politiet sier det ikke er mistanke om noe kriminelt og at hendelsen fremstår som en ulykke.

– På en eller annen måte har han havnet i sjøen, han ble funnet i vannkanten. Det dreier seg trolig om en ulykke, sier operasjonsleder Leif Arne Mork i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

18-åring omkom i utforkjøring i Rogaland

En 18 år gammel mann mistet søndag kveld livet i en utforkjøring på fylkesvei 508, Seldalsveien, i Gjesdal kommune i Rogaland. Mannen var alene i bilen. Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 22.47. Ifølge politiet har bilen kjørt av veien og truffet et tre.

– 18-åringen ble erklært død på stedet, forteller operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til NTB.