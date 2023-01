Euromonitor: Slik vil vi endre vaner i 2023

NTB

I år vil folk være ansvarlige med pengebruken, men tenke med hjertet når noe skal kjøpes. Verdens kriser vil prege valgene vi tar etter pandemien.

Hvert år definerer Euromonitor ti globale trender som påvirker forbrukeratferd. Det skal fungere som rettesnor for forretningsstrategier i året som kommer. Rapporten er basert på globale forbrukerundersøkelser og analyser fra hundre land.

Økt digitalisering, krav om likestilling, og en annerledes generasjon på vei er noen av faktorene som vil definere globale forbrukertrender i 2023, spår selskapet i rapport som kom denne uka.

– De siste årene har vært alt annet enn normale, og 2023 vil ikke være noe unntak, sier Alison Angus, leder for innovasjonspraksis ved Euromonitor International.

Bedrifter bør forberede seg på at forbrukere handler annerledes enn før pandemien. Mange sliter ennå med å normalisere hverdagen, og har det siste året fått flere nye utfordringer i fleisen.

1. Ektefølt automatisering

Digitaliseringen og kunstig intelligens har fått mye oppmerksomhet. Kundene aksepterer robotisering i større grad. En robot kan lage maten på restauranten, følge dem til hotellrommet eller hjelpe dem finne fram i butikken. Men folk vil kreve en menneskelig touch. Mennesker og maskiner må være synkroniserte for å levere meningsfulle løsninger. I 2022 svarte 8 av 10 under 29 år at det er greit å interagere med roboter. Andelen synker jo eldre folk blir.

2. Folk lever på budsjett

De økte levekostnadene vil undergrave kjøpekraften. I 2022 svarer 75 prosent av forbrukere globalt at de ikke har tenkt å bruke mer penger i 2023 enn i 2022. Det evige dilemma når man vender på krona, er om pengebruk er en investering eller om man bør spare pengene i stedet.

3. Kontrollert skjermbruk

Folk vil fortsatt være hekta på skjermene sine, men vil være mer selektive med hvor de bruker tiden. Foreslått innhold og reklame irriterer og bidrar til timevis med hodeløs skrolling. 57 prosent av forbrukere slettet apper på smarttelefonen i 2022. Nå skal det være mer digitalt velvære.

4. Økoøkonomisk

Forbrukere begynner å se at å kutte forbruk er vinn-vinn fordi det både er bra for planeten og lommeboka. 55 prosent reduserte matsvinn og 43 prosent av forbrukerne reduserte energiforbruket i fjor. En av tre er nå positive til å kjøpe brukt, mens bare en av sju vil leie istedenfor å eie.

5. Game On

Godt hjulpet av hjemmetid under koronaen er gaming blitt ledende tidsfordriv på underholdningsfronten. Alle generasjoner spiller nå dataspill. 22 prosent av boomere i etterkrigsgenerasjonen gamer.

6. Leve her og nå

Midt i all sparingen og fornuften, er det et eget rom for å tillate seg litt ekstra. En av tre sier de unner seg noe ekstra innimellom. Noen ganger er det å ha muligheten ok – en av tre sier de liker å titte i butikker, selv om de vet at de ikke skal kjøpe noe.

7. Tilbake til gode, gamle vaner

Vi er for alvor inne postpandemien, der mange er ivrer etter å normalisere hverdagen, selv om mye ennå er usikkert. Flere vil ut og møtes, slik de pleide. Selv om takeaway, netthandel og hjemmekontor vil fortsette, sier 39 prosent at de i større gard vil møte opp til aktiviteter ansikt til ansikt og gå mer ut.

8. Bredere likestilling

Diskriminering av kvinner er fremdeles et problem i store deler av verden, men Euromonitor spår at flere vil kreve rettferdig representasjon, rettferdighet og inkludering på kvinners vegne. Det vil påvirke alt fra alder og størrelse på modeller, til retten til å bestemme over egen kropp og søkelys på kvinnehelse.

9. Trivsel først

En kaotisk og kriserammet verden har krevd mye, mange er helt utslitt. Men nok er nok, nå vil flere nekte å slite seg ut på bekostning helsa. 43 prosent følte i 2022 at de var under konstant press for å få ting gjort. Nå er helt ok å prestere gjennomsnittlig. Det blir viktig å prioritere personlige behov: 53 av de spurte sier de nå setter en streng grense mellom jobb eller skole og privatliv.

10. En ny generasjon forbrukere

Til sist spår Euromonitor at markedet vil preges av generasjon Z, unge som er på vei ut av redet. En generasjon som ikke er redde for å mene noe, som ønsker å utgjøre en forskjell og som vil bruke sin kjøpekraft for å gjøre det. Ekte, rått og relevant innhold vil tiltrekke deres oppmerksomhet. Tradisjonell reklame oppfattes som uinteressant.

Her er det sosiale medier som gjelder. Generasjon Z skroller der når de er ute etter tips, råd, informasjon og anmeldelser.