Forsker: Religiøse får ikke flere barn - barn gjør folk mer religiøse

NTB

Ny norsk forskning utfordrer forestillingen om at religiøse får flere barn. Tvert imot mener forskerne at det å stifte familie gjør folk mer religiøse.

Professor Morten Blekesaune på Fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder sier til Vårt Land at det å være religiøs i seg selv ikke gjør at vi gifter oss og får flere barn. Det er heller slik at det å få barn og gifte seg gjør folk mer religiøse.

– Dersom du spør noen om de er gift, har barn, og hvor religiøse de er, så viser studier at det er en klar sammenheng mellom ekteskap, barn og religiøsitet. Men det gir bare et øyeblikksbilde og sier ingenting om årsaksrekkefølgen, sier professor Blekesaune.

Ved å sammenligne utviklingen i menneskers religiøsitet med når de gifter seg og får barn, har Blekesaune funnet en klar årsakssammenheng: Både ekteskapsinngåelse og barn gjør oss mer religiøse.

– Vår statistiske modell viser at denne effekten kan forklare nesten hele avviket i fruktbarhet mellom religiøse og ikke-religiøse, sier han til Vårt Land.

Forskningsrapporten « Does forming a nuclear family increase religiosity? » ble publisert i tidsskriftet European Sociological Review i november. Blekesaune har skrevet artikkelen sammen med Vegard Skirbekk, forskningsleder på Avdeling for fruktbarhet og helse på Folkehelseinstituttet.