Prognose: Milliardsprekk for Navs nye IT-system

NTB

En prognose fra oktober anslår at et nytt IT-system hos Nav vil få kostnad på 1,74 milliarder kroner fram mot 2030. Prognosen er ikke lenger gyldig, sier Nav.

Prosjektet skulle i utgangspunktet gi Nav store besparelser gjennom effektivisering, men ender i stedet i minus, ifølge en prognose Klassekampen har fått tilgang til.

«Gitt de prognosene vi har per dags dato, vil ikke Nav ha positiv netto budsjettgevinst i det hele tatt», heter det om IT-systemet i et møtereferat fra Nav gjengitt i avisen.

Prognosen anslår at nettokostnaden for prosjektet vil være på 317 millioner kroner bare i 2023. Den årlige kostnaden vil deretter synke fram til 2030. Da vil den være på 130 millioner kroner. Kostnadene er regnet ut ved å sammenligne med utgiftene Nav brukte på å utføre de samme oppgavene i 2018.

Opprinnelig bevilget Stortinget 872 millioner kroner til prosjektet. Disse pengene skal nå være brukt opp.

Nav sier at prognosen fra oktober ikke lenger er gyldig. Nav-direktør Hans Christian Holte sier til Klassekampen at det blir feil å si at 1,7 milliarder kroner er kostnaden til prosjektet og at Nav går 1,7 milliarder kroner i minus med å utvikle løsningen.

Han sier at Nav ville hatt en god ville hatt en god del av kostnadene også om prosjektet ikke ble gjennomført.

«Disse kostnadene vil påvirkes av blant annet utvikling i volumet av sykepengesøknader, utvikling i lønnsnivå, m.m.», skriver Holte til avisen.

Han peker også på at systemet har samfunnsmessige gevinster, i form av økt effektivitet for dem som bruker det.

Prosjektet skulle modernisere og automatisere behandlingen av blant annet sykepenger. Nav tror nå at sykepengeløsningen kan bli ferdig til 2027 – syv år forsinket.