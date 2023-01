En person til sykehus etter hendelse i Arendal – en annen er tatt inn til avhør

NTB

En person er fraktet til sykehus og en annen er tatt inn til avhør etter en hendelse på en adresse i Arendal. Politiets krimteknikere undersøker stedet.

Politiet i Agder sier at det er for tidlig å si om det har vært en voldshendelse eller ikke. Men en person er tatt med til sykehus. Politiet opplyser at personen ikke er livstruende skadd.

– Det er såpass alvorlige skader at personen behandles på sykehus nå. Så langt er ingen pågrepet, men en person er tatt med inn til Arendal politistasjon for avhør, sier operasjonsleder Knut Odde til NTB.

Personen som avhøres, har status som vitne i saken.

Han sier i 20-tiden at politiet ble varslet av helsevesenet og at hendelsen skjedde et par timer tidligere.

– Vi har kontroll på stedet, sier Odde.

