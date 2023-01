NTB

Det er forsinkelser mellom Vegårshei og Gjerstad som følge av en avsporing på Sørlandsbanen.

Et arbeidstog har sporet av og skaper forsinkelser mellom Vegårshei og Gjerstad på Sørlandsbanen. Go-Ahead har satt opp buss mellom de to stoppene.

– Bussene kjører allerede, sier pressevakt Ole Andreas Skårland i Go-Ahead til VG.

Bane Nor skriver at toget skal være tilbake på sporet igjen, men at man fremdeles må regne med forsinkelser.