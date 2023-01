NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 22. januar.





Hundrevis av turister evakuert fra Machu Picchu

Over 400 turister ble lørdag evakuert fra Machu Picchu etter at de ble sittende fast der da togforbindelsen ble stanset på grunn av streiker og demonstrasjoner.

Perus departement for turisme opplyser på Twitter at til sammen 418 turister fra Peru og andre land ble evakuert på et tog fra Machu Picchu til Cuzco. De viste også bilder av et tog og passasjerer.

Peru har i over en måned vært preget av streiker og demonstrasjoner etter at president Pedro Castillo ble avsatt og arrestert.

Mann stukket med kniv i Hokksund

En mann i Hokksund ble lørdag kveld stukket med kniv flere steder på kroppen. Den antatte gjerningsmannen er pågrepet.

Skadeomfanget til knivofferet ikke er kjent, men at vedkommende er kjørt til sykehuset i ambulanse. Natt til søndag jobbet politiet på åstedet og foretok avhør og videre etterforskning.

Hipkins blir ny statsminister i New Zealand

New Zealands arbeiderparti valgte søndag Chris Hipkins til ny partileder og dermed også New Zealands statsminister etter Jacinda Ardern.

Hipkins var eneste kandidat, og det var dermed klart at han ville bli valgt av Labours 64 parlamentarikere etter at Ardern overraskende varslet at hun ville gå av.

Leilighetsbygg i Porsgrunn ble evakuert etter brann

Et leilighetsbygg med nærmere 40 beboere i Porsgrunn ble evakuert natt til søndag etter melding om brann. Brannen er slokket, og noen av beboerne har kunnet returnere til leilighetene sine, mens andre må overnatte på hotell.

Det var ingen til stede i leiligheten brannen oppsto i og det er ikke meldt om noen skadde. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, men politiet har startet etterforskning.

Ny pallplass til Granerud i Sapporo – Forfang på femte

Halvor Egner Granerud ledet etter første omgang, men slo av flere meter i andre og endte på andreplass i verdenscuprennet i hopp i Sapporo søndag.

Nordmannen ledet etter første omgang med et hopp på 140 meter, men slo av til 135,5 og måtte gi tapt for hjemmehåpet Ryoyu Kobayashi.

Johann André Forfang hadde dagens lengste hopp på 143,5 meter i første omgang, noe som holdt til en tredjeplass. I finaleomgangen falt han ned til femteplass.

Person fastklemt etter kollisjon i Rogaland

En person sitter fastklemt etter en kollisjon mellom en personbil og et vogntog på E39 i Drangsdalen i Rogaland.

Det jobbes med å frigjøre vedkommende, og at veien foreløpig er stengt i begge retninger. Skadeomfanget på personen som sitter i personbilen, er ikke kjent.