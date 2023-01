Kontrollkomitélederen deltok i hjelpetransport til Ukraina

NTB

Lederen av Stortingets kontrollkomité, Peter C. Frølich, har selv vært med på hjelpetransport til Ukraina. Komiteen gransker nå regjeringens Ukraina-bistand.

Stortingsrepresentant Frølich er valgt inn for Høyre fra Hordaland og leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

I september i fjor deltok han sammen med blant annet partikollega og stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand i en kolonne på fire varebiler og en personbil som kjørte inn i Ukraina med utstyr til ukrainske soldater, skriver Aftenposten.

Frølich sier at hans private engasjementet for Ukraina har bygget seg opp over tid, og han ser ingen problemer med at han gjør dette som parlamentariker og leder av kontrollkomiteen.

– Nei. Det får i så fall andre komme dragende med, og så får de ha akademiserte debatter rundt det. Jeg syns ikke Russlands invasjon av Ukraina inviterer til så mange nyanser, for å si det rett ut, sier han.

Han understreker at turen ikke var ment som en politisk markering, men sier den til dels var utløst av en frustrasjon han har opplevd i arbeidet på Stortinget.

Frølich mener at mange i regjeringen gjør mye bra, men at deler av statsapparatet har jobbet for sakte.