Spilte Pokémon Go på mobilen – krasjet i mur

NTB

En 27 år gammel kvinne spilte PokemonGo på mobilen mens hun kjørte bil. Det endte med at hun kjørte inn i en mur.

Episoden skjedde i Åsane i Bergen lørdag kveld.

Vest politidistrikt skriver på Twitter at det etter test ikke er mistanke om rus, og at kvinnen heller ikke ble skadd i ulykken.

Men hun får et forenklet forelegg på 7.450 kroner og prikker i førerkortet for bruk av mobil under kjøring.

– Det var forbipasserende som reagerte på kjøringen og atferden hennes etter at hun krasjet, forteller operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Betongmuren fikk ikke skader, mens bilen fikk seg en trøkk.