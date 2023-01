Mann pågrepet etter brann i Bergen

NTB

Politiet har pågrepet en mann i 30-årene i forbindelse med en boligbrann i Bergen 13. januar. En familie sov da brannen startet, men kom seg ut av huset.

– Politiet i Bergen etterforsker brann i en enebolig i Bergen vest, og vi mistenker at brannen var påsatt på bakgrunn av de kriminaltekniske undersøkelsene som har vært foretatt på åstedet, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Mannen ble pågrepet i Bergen fredag kveld og er siktet for fremkalling av fare for allmennheten. Pågripelsen gikk rolig for seg, og mannen vil bli forsøkt avhørt i løpet av dagen.

En familie lå og sov i huset da brannen startet, men kom seg ut i tide.

Det er foreløpig ikke tatt stilling til varetektsfengsling.