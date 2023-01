NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 21. januar.





Tusener av demonstranter i Limas gater

Tusener av demonstranter fylte gatene i Perus hovedstad Lima fredag. For annen dag på rad ble de møtt av tåregass fra politiet.

Mange av demonstrantene er kommet til hovedstaden fra fattige, avsidesliggende områder i Andesfjellene, der mange tilhengere av den avsatte presidenten Pedro Castillo har mistet livet i protester.

Castillo, som var Perus første leder med bakgrunn i landsbygda i Andesfjellene, ble stilt for riksrett og avsatt etter at han forsøkte å oppløse nasjonalforsamlingen.

Dovrebanen stengt ved Otta – passasjerer evakuert

Passasjerer på Dovrebanen ble evakuert ut av toget rundt klokken to natt til lørdag etter strømproblemer ved Otta stasjon. Passasjerer som VG har vært i kontakt med sier at de satt i toget i fire timer uten lys og varme før de ble evakuert fra togsettet.

– Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Du må fortsatt regne med forsinkelser, opplyser Bane Nor.

USAs abortmotstandere marsjerer i Washington

Titusener av abortmotstandere feiret høyesteretts opphevelse av retten til abort i fjor da den årlige marsjen mot abort fredag gikk av stabelen i Washington

Et halvt år etter at høyesterett opphevet den 50 år gamle Roe vs. Wade-kjennelsen, har abortmotstanderne skiftet fokus fra høyesterett til Kongressen.

De advarer Kongressen mot å gjøre noe forsøk på å legge hindringer i veien for lovene mot abort som er vedtatt i en rekke delstater etter høyesterettskjennelsen.

Brann i bolighus i Ski

Det brenner kraftig i en enebolig i Ski natt til lørdag. Alle nødetatene er på plass.

Ifølge Øst politidistrikt på Twitter er det åpne flammer og mye røykutvikling. Alle beboerne er gjort rede for og at det ikke er meldt om skadde.