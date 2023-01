Ny utlånsforskrift merkes på boligmarkedet i Oslo

NTB

Etter oppmykningen av utlånsforskriften fra nyttår melder både banker og eiendomsmeglere om økt pågang fra boligkjøpere.

Januarmarkedet bruker vanligvis å være aktivt etter en tradisjonelt stille desember måned, men i år har pågangen etter finansieringsbevis økt merkbart, skriver Dagens Næringsliv.

Den nye utlånsforskriften senket kravet til hvor stor renteøkning boliglånstakerne må tåle, fra 5 prosentpoeng til 3 prosentpoeng, og dette har slått tydelig ut i hovedstaden.

– De nye utlånsreglene påvirker ikke «bolighaiene» så mye. Det er heller flere som ser muligheten til å kjøpe en sekundærbolig til utleie, samtidig som flere foreldre kan hjelpe barna inn i markedet. Vi ser også at når flere får mulighet til å låne mer, gjør det at de er villige til å by mer på boligene, sier daglig leder og eiendomsmegler Silje Heggø i Nordvik Bolig Torshov.

Danske Bank melder om en økning på 20 prosent av kunder som ønsker finansieringsbevis, og både Nordea og DNB melder om økt pågang.