Advokat tiltalt for underslag fra dødsbo

NTB

Tiltale er tatt ut mot en advokat for grovt underslag mot blant annet flere dødsbo. Summen politiet mener han har underslått ligger på 7,45 millioner kroner.

Mannen i 50-årene har erkjent de faktiske forhold, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, skriver AdvokatWatch.

I tiltalen heter det at mannen i en periode på to år fram til 2021 tok 7,45 millioner kroner fra kontoer knyttet til fire ulike dødsbo. Pengene har han tidligere innrømmet at han brukte blant annet til drift av egen advokatvirksomhet, samt andre private formål.

Mannen har mistet advokatbevillingen tre ganger tidligere. Saken skal opp i Salten og Lofoten tingrett i mars.