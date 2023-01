Atle Antonsen: – Jeg skammer meg og har skyldfølelse

Atle Antonsen sier han har kjent på skam, skyldfølelse og selvforakt etter at saken med Sumaya Jirde Ali ble kjent. Fredag snakket han ut på P4.

– Det har gått bedre før enn det har gjort de siste par månedene, sa Antonsen da han var tilbake i P4-programmet «Misjonen».

Antonsen ønsket ikke gå i detalj om hva som skjedde på Bar Boca, ettersom han mente at det kun ville gå ut over Sumaya Jirde Ali.

– Og det vil jeg ikke, sa Antonsen.

Antonsen ble anmeldt etter at han skal ha sagt «du er for mørk/mørkhudet til å være her» da begge var gjester på utestedet Bar Boca på Grünerløkka 23. oktober.

– Jeg har skammet meg så fælt. Jeg har kjent på skam, skyldfølelse og selvforakt, sa Antonsen.

Rømte landet

Fredag er første gang på omkring to måneder at Atle Antonsen var tilbake i radioprogrammet «Misjonen» på P4. Under sendingen forteller han at han forlot landet omkring to uker etter hendelsen på Bar Boca i fjor høst.

– Jeg satt innendørs i noen uker, om jeg skal tørre å gå ut døra må jeg dra et annet sted. Så jeg satte meg i bilen og kjørte Danmark og til København. Jeg ville ikke møte noen som kunne kjenne meg igjen, opplyser Antonsen.

Atle Antonsen ba selv om å bli fritatt fra programmet «Misjonen», som han har sammen med kollega Johan Golden, etter at han i november i fjor ble anmeldt av samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd på utestedet Bar Boca i Oslo.

Antonsen ble anmeldt for å ha sagt til Jirde Ali på utestedet at hun var «for mørk til å være her». Komikeren har senere beklaget det han sa.

– Visste at jeg kom til å få støtte fra feil folk

Antonsen forteller videre om støtten han fikk fra folk han ikke ville ha støtte fra.

– Jeg visste at jeg kom til å få støtte fra feil folk. Det kommer garantert støtte fra folk jeg ikke vil ha støtte fra, folk langt ut på høyresiden med et forferdelig menneskesyn. De meldingene leste jeg ikke, uttalte han.

Syns tilbakekomsten var en dårlig vurdering

I forbindelse med Antonsens tilbakekomst på «Misjonen» uttaler Ben Mansour i Antirasistisk Senter til VG at han syns avgjørelsen om å komme tilbake var en dårlig vurdering både av P4 og av Antonsen selv.

– Når han gjør dette så velger han å retraumatisere Sumaya, og han risikerer å retraumatisere andre mennesker som blir utsatt for rasisme, for man ser så tydelig at det betyr ingenting, og får ingen konsekvenser, sier Mansour til avisa.

Mansour mener også at Antonsen kom tilbake for tidlig.

– Han har vært ganske tydelig på at han ikke er rasist, og tydelig sagt unnskyld, men kanskje han mangler litt forståelse for at folk trenger litt tid for å komme over slike hendelser, sier Mansour.

6. januar i år ble det klart at Riksadvokaten henla anmeldelsen av Atle Antonsen, etter at også statsadvokaten gikk inn for henleggelse.

Som følge av hendelsen valgte Antonsen også å trekke seg fra TVNorge-programmet «Kongen befaler». Der ble det i desember klart at Bård Ylvisåker erstatter Antonsen som programleder i kommende sesong.