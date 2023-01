Regjeringen vil at Norge skal søke plass i Sikkerhetsrådet igjen

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) mener Norge oppnådde mye under perioden i FNs sikkerhetsråd. Regjeringen vil søke en ny periode for 2039–2040.

NTB

Norge bør søke om en ny periode i FNs sikkerhetsråd i 2039-2040, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Stortinget debatterte torsdag hva Norge har oppnådd under de to årene i Sikkerhetsrådet. Huitfeldt sa at regjeringen mener Norge bør forsøke å få en plass i 2039-2040, skriver Bistandsaktuelt.

– Vi har oppnådd mange resultater for mennesker som bor i konfliktområder, og flere av vedtakene hadde ikke skjedd uten at Norge var der. Så det har betydningen hvem som sitter i Sikkerhetsrådet, sa utenriksministeren.

Hun viste til at Norge arbeidet for resolusjoner for Afghanistan og Syria, samt arbeidet for kvinner, fred og sikkerhet.

Høyre og Venstre sluttet raskt opp om forslaget, mens Frp uttrykte at det neppe får deres støtte.

– Det er selvskryt av en annen verden. Jeg skjønner at man har levd seg inn i denne illusjonen at FNs sikkerhetsråd, og Norge spesielt, har en slags unik rolle i verden og skal redde en hel masse mennesker, sa utenrikspolitisk talsmann Christian Tybring-Gjedde.