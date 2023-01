Ap-utvalg vil utfordre EØS-reglene på strøm

NTB

Norge må tørre å utfordre EØS-avtalen i strømpolitikken, mener lederen av Arbeiderpartiets strømutvalg Kari Nessa Nordtun.

Stavanger-ordføreren, som leder arbeidet internt i Ap med å utarbeide ny strømpolitikk inn mot landsmøtet i mai, deltok torsdag på et møte i lokallaget Nidaros Ap, skriver Dagbladet /Børsen.

– Vi må våge å utfordre EØS-avtalen og regelverket på strømpolitikken. Norge har vist tidligere at vi har klart å vinne fram da hjemfallsretten ble problematisert tidlig på 2000-tallet, og når det gjaldt bemanningsbransjen for ikke mange år siden. Er det vilje, finner vi en vei, uttalte Nordtun på møtet.

Taler topper midt imot

Hun taler dermed topper i partiet, som olje- og energiminister Terje Aasland, midt imot. Regjeringen har gjentatte ganger påpekt at EØS-avtalen står i veien for Norges muligheter til å regulere strømeksporten og hindre prissmitte fra Europa.

– Vi vil ikke utfordre EØS-avtalen. Det er et viktig rammeverk for norsk industri og norske arbeidsplasser, slår Aasland fast i et intervju med NTB denne uka.

Nordtun mener på sin side at å utfordre EØS-avtalen handler om mot og politisk vilje.

– Med gode jurister er jeg trygg på at vi finner en måte å sikre målet på, sier Stavanger-ordføreren, som selv er jurist, til Dagbladet.

Hun sier også at det er et mål at strømprisene skal være lavere i Norge enn i resten av Europa for å sikre norsk industri et konkurransefortrinn.

– Ja, helt klart. Det er utvalget enige om. Spørsmålet er hvordan vi skal få det til, sier hun.

LO: Viktig å utfordre

Også LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad mener det er viktig å utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen. Han sier til Nationen at Norge for ofte tyr til en for avgrenset og juridisk tilnærming til avtalen.

– I disse viktige spørsmålene nytter det ikke å forskuttere brudd på EØS-avtalen. Handlingsrommet er noe som må ses i sammenheng med at samfunnsutfordringer oppstår underveis, og kan ikke være statisk nedfelt på forhånd, framholder han.

– Dette handler ikke om man er for eller imot EØS-avtalen. EØS-avtalen kan ikke stå til hinder for at vi skal løse strømpriskrisen her hjemme, sier Bjørnstad.

Toprismodell

Både Senterpartiet, SV og Frp har tatt til orde for en toprismodell der det settes én pris på strøm til innenlands bruk, mens strøm som eksporteres, får en høyere pris.

I forrige uke uttalte imidlertid en informert kilde i EU til NTB at EUs tredje energimarkedspakke, som Norge sluttet seg til i 2018, ikke tillater et slikt prisskille.

Regjeringen har tidligere slått fast at det er uaktuelt å trekke Norge ut av den tredje energimarkedspakken.