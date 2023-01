PST så Bhatti-melding som kan tolkes som oppfordring til drap på homofile før 25. juni

NTB

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter nå at de så en Facebook-melding fra islamisten Arfan Bhatti om homofile før terrorangrepet 25. juni 2022.

– Den informasjonen kom kort tid før angrepet skjedde, det er så detaljert jeg tror jeg kan være på det, sier PST-sjef Beate Gangås til VG.

14. juni 2022 la Bhatti ut et innlegg på sin Facebook-side med et bilde av regnbueflagget, et forbudt-skilt, samt et sitat som kan forstås som et budskap om at homofile bør drepes.

Sett i sammenheng med at PST ble varslet om et mulig terrorangrep i forkant av masseskytingen under Pride-feiringen i Oslo 25. juni, kan innlegget belyse om PST hadde grunnlag for å forstå hvem som sto bak trusselen.

Gangås kan ikke si noe om hvorvidt det ble gjort vurderinger av innlegget.

– Det kan jeg ikke kommentere i detalj. Det jeg kan si, er at det er jeg også veldig opptatt av å få klarhet i, svarer Gangås.