Mann i 60-årene siktet for drapsforsøk på ekskona på Karmøy

NTB

En mann i 60-årene er siktet for drapsforsøk på sin tidligere ektefelle på Karmøy torsdag ettermiddag.

Kvinnen i 60-årene ble knivstukket utenfor McDonalds Oasen på Norheim i Karmøy kommune. Politiet fikk melding om ugjerningen klokken 13.44.

Den nå siktede mannen ble pågrepet i bil i nærheten av sitt hjem klokken 14.

– Siktede vil etter planen bli avhørt i løpet av kvelden, sier politiadvokat Christine Kleppa i Sørvest politidistrikt.

En person er brakt til sykehus etter å ha blitt knivstukket ved McDonald's på Karmøy. Les mer Lukk

Kvinnen er innlagt på sykehus, men hvor alvorlig tilstanden hennes er, er ikke kjent for politiet. De opplyser at paret tidligere var gift, men at de nå er separert.

Politiet har gjennomført flere vitneavhør på stedet. De har også ransaket den siktede mannens bolig.

Åstedet er sperret av, og kriminalteknikere vil gjennomføre undersøkelser på stedet torsdag kveld. Politiet har beslaglagt en kniv på stedet.

– Det er for tidlig å konkludere med sikkerhet at det er denne som er brukt i forbindelse med handlingen, sier Christina Kleppa.