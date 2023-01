Vaktsjefens oppgjør med aktor – sa at retten må dra til sjøs på natta for å se selv

NTB

Den tiltalte vaktsjefen i Helge Ingstad-saken tok torsdag et oppgjør med spørsmålene han fikk fra aktor dagen før. – Handlingsrommet mitt var lite, sa han.

Vaktsjefen er eneste tiltalte etter at KNM Helge Ingstad forliste etter å ha krasjet med Sola TS 8. november 2018. I retten onsdag ble vaktsjefen grillet av aktoratet.

Aktor Magne Kvammen Sylta virket nesten oppgitt da han spurte vaktsjefen om alle verktøyene han hadde til rådighet, og hvordan han kunne tro at Sola TS var et fast objekt.

Vaktsjefen tok torsdag ordet og ba om å få oppklare noe etter gårsdagens spørsmål. Han forklarte at Sola TS først gikk i lav fart sørover, før den snudde og kom nordover mot Helge Ingstad. Han sa at verktøyene på broen ikke ville ha hjulpet ham på et så tidlig tidspunkt.

– Det er først når de setter full fart nordover at en fartsvektor ville ha vært behjelpelig. Det tidsvinduet fra de gjør det og inn til kollisjonen, det er veldig, veldig lite, sa vaktsjefen.

Hadde sjekket på nettet

Han tok også opp aktoratets tidvis frustrerte spørsmål om hvordan de erfarne navigatørene kunne tro at Sola TS var et fast objekt som en plattform. Vaktsjefen hadde sjekket opp på nettet etter at han var ferdig i retten onsdag.

– Det ligger seks rigger i Hjeltefjorden, ikke nødvendigvis ved Stureterminalen, men i fjorden, sa vaktsjefen.

Da utspørringen startet opp, fortsatte aktoratet sin grilling av vaktsjefen. De boret i hva slags ansvar vaktsjefen hadde for å skaffe seg oversikt over situasjonen på broen og i farvannet da han tok over. Det gjorde han åtte minutter før ulykken skjedde.

Aktoratet lurte blant annet på hvordan han ikke fikk med seg at styrbord utkikk manglet. Dette er en post som alltid skal være bemannet. Men utkikkeren var nede og spiste nattmat, noe avtroppende vaktsjef hadde godkjent.

– Dra ut på natta

Sylta ga uttrykk for at det nærmest var uforståelig at vaktsjefen ikke så at det manglet en person på styrbord utkikkspost. Han stilte flere spørsmål om dette og viste til at retten på befaring på en lik fregatt hadde sett hvor kort avstand det er fra vaktsjefs plass til styrbord utkikk.

– Hvis dere skal forstå dette, må vi nesten dra ut og se hvordan broen ser ut på natten, sa vaktsjefen.

Forsvarerne ønsket egentlig en befaring på natta for å gi inntrykk av hvordan det var på broen før kollisjonen, som skjedde klokka 4.01.15. Alt lys er skrudd av på broen på natta for ikke å skade nattesynet. Det står også en stol mellom dem, forklarte vaktsjefen.

Han har tidligere i retten sagt at han normalt bruker et par minutter på å kunne se noe som helst på broen på natta. Etter overleveringen var han også opptatt av å gå gjennom instrumentene på broen for å bekrefte at ting var som avtroppende vaktsjef hadde sagt.

Aktor lurte også på hvorfor vaktsjefen sa han hadde forventninger til andre i brolaget, når han selv skulle være den ansvarlige med full oversikt.

– Kan ikke gjøre alt selv

– Jeg kan ikke gjøre alle oppgavene selv, da kunne jeg ha sittet der alene, sa vaktsjefen.

– Men har ikke du et personlig ansvar for å sikre at alle er på plass? spurte aktor.

– Det er det mye mulig at jeg har. Men det var ikke informasjon som jeg satt på der, svarte vaktsjefen.

Den tiltalte 33-åringen nekter straffskyld for milliardforliset. Han mener at feilene han begikk var del av en systemsvikt, samtidig som han anklager Sola TS og sjøtrafikksentralen for å ha begått store feil som satte ham i en umulig posisjon.