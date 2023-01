E18 ved Tønsberg må stenges på grunn av diesellekkasje

Noen hundre liter diesel lekket ut etter at vogntoget kjørte av E18 ved Tveiten i Tønsberg torsdag morgen. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen / NTB

NTB

En vogntog kjørte av E18 ved Tveiten i Tønsberg og slo hull på dieseltanken torsdag morgen. Veien må stenges når vogntoget skal berges, opplyser brannvesenet.

– Et vogntog har kjørt ut 500–600 meter før Hemtunnelen. Det har dratt over autovernet og slått hull i dieseltanken. Noen hundre liter har lekket ut. Vi barket på stedet, men veientreprenør skal gjøre ytterligere tiltak for å fjerne forurensningen, sier underbrannmester Thomas Klavenæs i Vestfold Interkommunale Brannvesen i en Twitter- melding.

Trafikkuhellet medførte akutt forurensning på E18 i nordgående retning ved Tveiten.

Uhellet skjedde klokken 6.19. Det er mulig å passere i lav hastighet, men veien må stenges helt når berging begynner, opplyser underbrannmesteren.

