PST har invitert det skeive miljøet til møte

PST har tatt initiativ til et møte med det skeive miljøet torsdag. Hensikten er å gjenreise tilliten etter Oslo-skytingen, skriver VG.

Etter at det ble kjent at PST visste om mulige planer om et terrorangrep i Skandinavia i sommer, har tilliten til PST har vært svekket i det skeive miljøet. Nå har PST-sjef Beate Gangås invitert Oslo Pride til et møte torsdag for å gjenreise tilliten, skriver VG.

Dan Bjørke, som er leder for Oslo Pride, sier de er glade for at PST har tatt initiativ til et møte. Han sier de skal overlevere 19 spørsmål som de forventer at PST prioriterer å svare på i den nærmeste fremtid.

– Dette møtet må bli starten på et arbeid for å bedre dialogen mellom PST og skeive organisasjoner for å gjenreise tilliten, sier han.

Bjørke ber også organisasjonen om ærlige svar på hva PST ser de burde gjort annerledes i forkant av skytingen natt til 25. juni i fjor.

Tidligere denne måneden ble det kjent at E-tjenesten og PST var kjent med at det var planlagt et terrorangrep i Skandinavia i forkant av angrepet mot London pub i Oslo 25. juni i fjor. To personer ble drept og mer enn 20 såret i skytingen.