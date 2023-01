Ankesak mot forvaringsdømt realitykjendis starter torsdag

NTB

En mann som har deltatt i realityprogrammer på norsk TV, får sin dom på ti års forvaring for flere voldtekter opp i Borgarting lagmannsrett torsdag.

I den opprinnelige dommen fra Søndre Østfold tingrett i september 2021 fikk han seks år og åtte måneders minstetid. I alt ble mannen dømt for tre voldtekter, som alle skal ha blitt begått hjemme hos ham.

Han valgte imidlertid å anke dommen, og det er satt av ni dager i Borgarting lagmannsrett fra og med torsdag til å behandle saken. Mannen har deltatt i flere realityprogrammer på norsk TV og er kjent i lokalmiljøet.

Det mest alvorlige forholdet omhandler ifølge tiltalen en gruppevoldtekt som fant sted i 2018. I en bolig i Viken skal han ha hatt bedøvende midler i maten eller drikken til en kvinne. Det førte til at kvinnen fikk kraftig nedsatt bevissthet. I boligen var den tidligere realitydeltakeren sammen med tre andre personer: To menn og en kvinne.

Den ene mannen ble dømt til to års fengsel, hvorav seks måneder betinget, mens den andre ble dømt til ett år og ni måneder med seks måneder betinget. En kvinne ble dømt for medvirkning til voldtekt, samt for å ha krenket en annens fred.

I dommen fra tingretten heter det at de rettsoppnevnte sakkyndige har vurdert risikoen for gjentakelse av seksuelle overgrep som høy, og at overgrepene har eskalert over tid.

– I 2018 fremstår overgrepet som mer planmessig og forberedt, det pågår over lengre tid, og han er initiativtaker til at flere personer forgriper seg på samme offer, skriver tingretten, og henviser til at offeret ble dopet ned.