Mann tiltalt for drapet på norske Nerid Høiness i Laos i 2020

NTB

Politiet i Laos har tiltalt norske Nerid Høiness' japanske kjæreste for drapet på henne i jungelen i Laos i januar 2020. Han ble pågrepet i november 2021.

Politiførstebetjent Jørgen Haave bekrefter overfor VG at påtalemyndigheten i Laos har tiltalt mannen for drap.

– Saken ligger nå i det laotiske rettssystemet i påvente av å komme for retten, sier Haave.

Den japanske mannen var internasjonalt etterlyst fram til pågripelsen 20. november 2021. Høiness (30) ble drept 9. januar 2020.

Kjæresteparet skal ifølge politiets etterforskning ha reist over grensen fra Thailand til Laos på nyåret 2020, og etter det har heller ikke politiet funnet spor av kvinnen. Vitner skal ha forklart at den japanske kjæresten sjekket ut av pensjonatet de begge bodde på, etter at han skal ha blitt filmet bærende på en livløs person og kjørt av gårde på motorsykkel.

Tre dager senere ble Høiness funnet drept i en sekk inne i jungelen.