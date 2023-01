Vaktsjefen på Helge Ingstad: Hatt tusenvis av mareritt om kollisjonen

NTB

Vaktsjefen på KNM Helge Ingstad sa i retten at han har hatt tusenvis av drømmer og mareritt om hva han trodde han så før kollisjonen i Hjeltefjorden i 2018.

– De minuttene har jeg tenkt på, drømt om og hatt mareritt om flere titusentalls ganger, sa den 33 år gamle vaktsjefen da han forklarte seg i Hordaland tingrett onsdag.

Vaktsjefen nekter straffskyld etter kollisjonen natt til 8. november 2018, der fregatten han hadde ansvaret for kjørte inn i baugen på oljetankeren Sola TS og videre mot land ved Stureterminalen der den til slutt havarerte.

Kollisjonen skjedde bare noen minutter etter vaktskifte om bord i fregatten og 33-åringen hadde nettopp tatt over kommandoen om bord. Av den avtroppende vaktsjefen var han blitt gjort oppmerksom på den øvrige trafikken i Hjeltefjorden. Det var tre båter som kom mot fregatten på babord side og det som ble oppfattet som et uidentifisert objekt med fulle lys tett opptil land på styrbord side.

– Verken jeg eller avtroppende vaktsjef trodde at det var et fartøy. Vi slår oss på en måte til ro med det, at vi har et lysende objekt styrbord, men at vi kommer oss fint mellom det og fartøyet vi har på babord side, sa vaktsjefen i retten.

Objektet viste seg å være den 250 meter lange tankskipet som nettopp hadde gått fra land og var på vei ut i fjorden. Klokka 4.00.15 greier ikke KNM Helge Ingstad å gå klar av skipet og treffer med hele akterskipet i baugen på tankeren.