Dagbladet: Viggo Kristiansen har fått ti millioner inn på konto i forskudd på erstatning fra staten

NTB

Viggo Kristiansen har mottatt sin første forskuddsbetaling fra staten etter frifinnelsen i Baneheia-saken.

– Han fikk ti millioner kroner i forrige uke, sier hans advokat, Bjørn André Gulstad, til Dagbladet.

Millionene er en forskuddsbetaling i påvente av oppreisning fra staten etter frifinnelsen.

Kristiansens advokater har tidligere varslet et omfattende krav som omfatter tap av inntekt og oppreisning for de årene Kristiansen har sittet i fengsel.

Den 15. desember ble Viggo Kristiansen endelig frikjent for drap og voldtekt i Baneheia i mai 2000. Han satt over 20 år i fengsel før han ble løslatt i 1. juni 2021 etter at saken var blitt avgjort gjenopptatt.