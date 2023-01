Equinor med årets første gassfunn

NTB

Equinor og partnerne Wintershall Dea og Petoro har gjort et gassfunn som skal vurderes for tilknytning til Aasta Hansteen-plattformen i Norskehavet.

Det kommersielle gassfunnet er gjort i utvinningstillatelse 1128. Equinor skriver i en pressemelding at det er anslått til å være mellom 2 og 11 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass, eller om lag 12–69 millioner fat oljeekvivalenter. Equinor er operatør på produksjonslisensen, som ble tildelt i TFO-tildelingen i 2020.

– Dette funnet vil vi sammen med våre partnere vurdere for tilknytning til Irpa, som vi nylig leverte plan for utbygging og drift for, sier Grete B. Haaland, områdedirektør for Utforskning og produksjon nord.

Funnet får navnet Obelix Upflank og ligger rundt 23 kilometer sør for gassfunnet Irpa og 350 kilometer vest for Sandnessjøen.

– Vi trenger å finne mer gass på norsk sokkel. Funn nær eksisterende infrastruktur trenger mindre volum for å utvikles lønnsomt og kan raskt settes i produksjon med lave CO2-utslipp, sier Haaland.