Aasland avviser Lundteigens modell for krafteksport

Per Olaf Lundteigens forslag om å begrense norsk krafteksport blir skutt ned av olje- og energiministeren. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier det ikke vil være gunstig å begrense hvor mye kraft Norge kan eksportere.

I en kronikk i VG tidlig i januar foreslo stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) at Norge ikke skal tillate nettoeksport av strøm når norske vannmagasiner er under median-nivå.

– Dette prinsippet kan avvikes i perioder med stort tilsig hvor produksjon for eksport er eneste mulighet for å utnytte tilsiget, skrev Lundteigen.

Nå har olje- og energiminister Terje Aasland svart på utspillet. Svaret kom gjennom et svar på et spørsmål fra stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen fra Frp, melder Europower.

– Dersom Norge kun skal eksportere kraft til utlandet når norske myndigheter ønsker det, vil det i praksis medføre at Norge ikke lenger er en del av det europeiske kraftsystemet, skriver statsråden i svaret.

Han legger til at å ikke være en del av det europeiske kraftsystemet vil ha en rekke konsekvenser.

– Det kan blant annet medføre manglende tilgang på kraftimport når vi virkelig trenger det, for eksempel i en kald vinter hvor det også er svært lav magasinfylling, skriver Aasland.