Frp-forslag om å stanse elektrifiseringen av Melkøya

NTB

Fremskrittspartiet fremmer onsdag forslag i Stortinget om å stanse planene om å elektrifisere Equinors naturgassanlegg på Melkøya.

– Tiden er overmoden for å stanse videre elektrifisering av petroleumsanlegg med strøm fra land. Det gir ikke mening at man skal fortsette å bruke verdifull vannkraft på et tiltak som gir folk og bedrifter dyrere strøm, og som i tillegg beslaglegger kapasitet i strømnettet og dermed fortrenger annen industri, sier Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland.

Frp fremmer fem forslag for å stanse elektrifiseringsprosjekter. Ett av dem tar for seg elektrifisering av Hammerfest LNG på Melkøya.

Debatt i Stortinget

Også Rødt vil at spørsmålet skal behandles i Stortinget. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har fått et formelt spørsmål, en interpellasjon , fra energipolitisk talsperson Sofie Marhaug. Hun peker på at spørsmålet om elektrifisering får enorme konsekvenser for landsdelen. Saken blir tatt opp til debatt i Stortinget 31. januar.

Statnett advarte i desember om at den norske energibalansen vil bli negativ allerede i 2027. I et brev til Olje- og energidepartementet beskrev Statnett en situasjon med for lav kraftproduksjon og et betydelig økt kraftforbruk fremover.

– De lave kraftprisene i nord i dag vil ikke vedvare med en stor forbruksøkning i området, uten at det også parallelt kommer ny kraftproduksjon, gikk det fram i brevet fra Statnett til departementet, ifølge EnergiWatch.

- Må prioritere hardere

Halleland viser til analysen om at Norge vil ha kraftunderskudd innen fire år.

– Politikerne er for godt vant med å kunne love bort kraft til nær sagt alt av nye prosjekter. I årene som kommer, er man nødt til å prioritere langt hardere. Frp mener kraften bør gå til verdiskapende virksomhet som skaper nye arbeidsplasser, ikke til nye og svært kostbare elektrifiseringsprosjekter av petroleumsanlegg, sier han.

Det skal etter planen investeres 13 milliarder kroner i Snøhvit Future-prosjektet, som blant annet inkluderer elektrifisering av Hammerfest LNG. Elektrifiseringen vil kreve 3 TWh årlig, ifølge Energiteknikk. Dermed forsvinner store deler av kraftoverskuddet i nord.