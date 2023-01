Økonom mener fattigstøtte ikke vil påvirke inflasjonen

NTB

– Å bruke mer offentlige penger på fattige vil ikke føre til mer inflasjon, sier sjeføkonom, og går dermed imot argumentasjonen til finansministeren.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener prisveksten er den største trusselen for økonomien og maner derfor til forsiktighet og moderasjon.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus eiendom mener imidlertid at det er feil å dempe pengebruken av hensyn til folk med lave inntekter, skriver Klassekampen.

– En direkte overføring til fattige familier vil bety veldig mye for dem det gjelder. Det man eventuelt skaper av ekstra inflasjon, er forsvinnende lite, sier hun til avisen.

Hun mener det ikke er et gyldig argument å si at økt pengebruk til fattige vil føre til inflasjon som igjen fører til at situasjonen for fattige blir verre.

Hun sier at dersom man hadde brukt penger tilsvarende 1 prosent av totalt konsum i husholdningene, det vil si cirka 15 milliarder i 2021, hadde det bidratt til mindre enn 0,1 prosentpoeng økning i inflasjonen.

– Man må si hvorfor man ikke ønsker å bruke mer penger på de fattige, sier hun.

Onsdag vil Norges Bank offentliggjøre sin rentebeslutning. Due-Andresen tror styringsrenta blir stående der den er på 2,75 prosent.