Kjøttbransjen spår kraftig økning i kjøttprisene

Kjøttbransjen mener at kjøttprisene kommer til å gå opp med 20 prosent i år. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Kjøttprodusentene tror at kjøttprisene kommer til å stige så mye som 20 prosent framover. Strømprisene er en sterkt medvirkende faktor.

Det siste året har forbrukerprisindeksen på kjøtt gått opp 13,5 prosent, fisk har økt med 13,6 prosent og meierivarer har gått opp med 10,6 prosent, skriver Bergensavisen.

Nå spår Kjøttleverandørenes forening (KLF) at prisene på kjøtt skal videre opp. Enkelte medlemsbedrifter spår at prisene skal opp 20 prosent. KLF har 140 medlemsbedrifter og står for rundt 60 prosent av kjøtt- og eggproduktene i dagligvarebutikkene.

Prisøkningen kommer ifølge KLF av at det må kompenseres for økningen i bøndenes produksjonskostnader. Her spiller prisveksten på strøm inn ettersom kjøtt- og fjærfebransjen er en svært strømintensiv sektor.

Gjennom nesten alle produksjonsledd er sentrale elementer varme til koking og strøm til kjøling og frysing.