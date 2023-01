Storsatsing på ladestasjoner for elbåter

Båter med elektriske motorer utvikles i løpende fart. Nå skal et felles norsk-svensk prosjekt bygge 400 ladestasjoner i havner langs kysten i Norge og Sverige. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Fra mars i år og ut desember 2025 skal det bygges 400 ladestasjoner for elektriske fritidsbåter mellom Kristiansand og Göteborg.

Norge og Sverige har til sammen rundt én million motoriserte fritidsbåter – der nesten alle går på fossil brensel. Nå skal norske og svenske myndigheter samarbeide om å bygge ladestasjoner i havner langs kysten av Norge og Sverige, skriver Nationen.

– Det nye norsk/svenske elbåtladeprosjektet legger forholdene til rette for å etablere en laderute for elbåter i fritidsbåthavner mellom Göteborg og Strömstad, inn Oslofjorden og videre sørover på den andre siden av Skagerrak til Kristiansand, sier seniorrådgiver for klima og miljø i Arendal kommune, Ragnhild Hammer, til avisen.

Pilotprosjektet starter 1. mars 2023 og løper til 31. desember 2025.

Omfanget av elektriske fritidsbåter er fortsatt beskjedent, men båtbransjen satser på stadig nye og forbedrede båtmodeller med eldrift. Fortsatt er imidlertid utvalget av ladestasjoner langs kysten beskjedent, noe dette pilotprosjektet vil rette på.

Sverige og Norge har til sammen én million motoriserte fritidsbåter. Nesten alle av disse kjører på fossile brensler og karbondioksidutslipp er estimert til over 400.000 tonn per år pluss miljøskadelige stoffer.