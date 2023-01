Arkitekt anker korrupsjonsdom i Tjøme-saken

Tjøme-saken omfatter et stort antall omstridte tillatelser til bygging i den attraktive strandsonen på Tjøme, hvor arkitekten tegnet hus for byggesakslederen uten å ta betalt for det. Samtidig satt byggesakslederen og godkjente hyttesøknader fra arkitekten på Tjøme. Foto: Tore Meek / NTB

NTB

Sivilarkitekten som for to uker siden ble dømt til ni måneders fengsel for korrupsjon i Tjøme-saken, anker dommen til Høyesterett.