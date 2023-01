Ulykke mellom tog og bil på Raufoss – ingen skadd

NTB

Det er ikke meldt om personskader etter et sammenstøt mellom et tog og en bil ved en planovergang på Raufoss. Ifølge politiet hoppet føreren ut av bilen i fart.

– Melding om ulykke mellom tog og bil i tilknytning til planovergang. Brannvesenet er på stedet. Føreren av bilen er ved bevissthet og var alene i bilen, skrev politiet i Innlandet på Twitter i 18.30-tiden tirsdag kveld.

Oppland Arbeiderblad skriver at føreren av bilen ble tatt hånd om av helsepersonell. Et vitne forteller til avisen at det er glatt ved planovergangen.

– Fører av bilen hoppet ut av bilen før toget traff bilen. Ikke personskade på fører eller noen på toget. Noe skade på bil, tog og jernbaneplanovergang, skriver politiet i en oppdatering i 19.30-tiden.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 18.15. Gjøvikbanen er stengt mellom Gjøvik og Eina som følge av sammenstøtet.