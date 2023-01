Tiltale om dobbeltdrap i Kristiansand inneholdt feil – må forkynnes på nytt

NTB

Feil drapsvåpen ble beskrevet i tiltalen mot en 56 år gammel mann som skal ha drept kona og datteren på Søm i Kristiansand i mars. Nå må tiltalen skrives på nytt.

I tiltalen, som ble omtalt av Fædrelandsvennen tirsdag, sto det at de to kvinnene døde av flere knivstikk og hogg med øks. Etter publisering fikk avisa opplyst at tiltalen inneholder feil beskrivelse av drapsvåpen.

Statsadvokat Jan Tallaksen i Agder statsadvokatembeter opplyser at det ble brukt kniv og hammer, ikke kniv og øks.

– Det er beklagelig. Til vanlig ville rettelsen blitt gjort under hovedforhandlingen. Men siden dette er en sak av stor offentlig interesse, er det viktig at det rettes opp med en gang, sier Tallaksen til Fædrelandsvennen.

Mannen har ikke vært i stand til å forklare seg om dagen drapene skjedde. 56-åringen hevder han ikke husker noe.

Et lydopptak fra minuttene etter drapene og et sentralt vitne gjør at politiet likevel mener de har nok bevis.

Agder politidistrikt har brukt store ressurser på saken og fått hjelp av Kripos og andre spesialister i politiet underveis.