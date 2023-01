Samferdselsministeren om Follobanen-redegjørelse: – Fortsatt ubesvarte spørsmål

NTB

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener det fortsatt er ubesvarte spørsmål knyttet til stengingen av Follobanen etter Jernbanedirektoratets redegjørelse.

Nygård sier i en pressemelding at Bane Nor fortsatt må ha fokus på å finne årsaker og utbedre feil.

Samtidig mener han at det er viktig å ivareta hensynet til de reisende.

– Dersom banen mot formodning må holdes stengt lenger enn varslet, er det viktig at de reisende snarest og på en tydelig måte får vite hva slags togtilbud de får fra 1. februar, sier Nygård.

Jernbanedirektoratet ønsker nye risikovurderinger før gjenåpningen

Jernbanedirektoratet ber om oppdaterte risikovurderinger fra Bane Nor før den planlagte gjenåpningen av Follobanen 1. februar.

– Jernbanedirektoratet mener at det vil være svært uheldig dersom Bane Nor den 23. januar beslutter gjenåpning av Follobanen 1. februar og deretter avdekker feil og mangler som gjør at gjenåpningen likevel ikke kan skje den 1. februar. Konsekvensen av dette blir et togtilbud som er dårligere enn dagens tilbud, skriver direktoratet i en redegjørelse om Follobanen

– Jernbanedirektoratet forventer at Bane Nor legger fram oppdaterte risikovurderinger før en beslutning om gjenåpning av Follobanen tas den 23. januar, heter det videre.