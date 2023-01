Oljefond-sjefen med bredside mot lederlønninger

NTB

Overbetalte toppsjefers lønninger stjeler penger fra oljefondet, mener fondets leder Nicolai Tangen. Han vil ha bort skyhøye lederlønninger.

Tangen deltar på Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos, og legger ikke fingrene innimellom når han vil astronomiske lederlønninger og bonuser til livs.

– I mange tilfeller stjeler toppledelsen pengene våre i fullt dagslys. Det er ikke alltid samsvar mellom utviklingen i verdiskapingen i selskapene og det ledelsen får betalt, sier han til E24.

I 2021 stemte fondet mot den astronomiske lønnspakken til Apple-sjef Tim Cook. I fjor stemte de også imot mot Coca-Cola-sjef James Quinceys lønnspakke, og har gjort det samme også hos teknologigigantene IBM og Intel.

– Vi gjør det for å ivareta investeringene våre og for å tjene penger. Disse tingene henger sammen med god avkastning både på kort og lang sikt, sier han.

Oljefondet kjemper for at styreleder og administrerende direktør i selskapene skal være to uavhengige personer.

– Styreleder skal blant annet passe på at belønningen til toppsjefen er i samsvar med verdiskapingen for aksjonærene. Denne kontrollfunksjonen blir kraftig svekket når styreleder og konsernsjefen er samme person, sier Tangen.