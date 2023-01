Politiet rykket ut til trusselsituasjon i Kristiansand

NTB

Politiet rykket mandag kveld ut til en bolig på Gimlekollen i Kristiansand etter melding om en trusselsituasjon. Ingen er pågrepet i saken.

– Det har vært en trusselsituasjon på Gimlekollen, hvor vi er i kontakt med den fornærmede part. Vi innhenter opplysninger for å nøste i hva som har skjedd, sier operasjonsleder Tom Einar Gausdal i Agder politidistrikt til NTB.

Han sier at hendelsesforløpet foreløpig er ukjent for politiet, men han legger til at ingen er kommet fysisk til skade.

– Det er ikke noen fare for omgivelsene, sier Gausdal.

Ifølge Fædrelandsvennen skal en mann med en pistollignende gjenstand ha tatt seg inn i et hus og tatt med seg flere gjenstander.