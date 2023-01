Politiet har fått inn svært få tips etter skytingen i Oslo – ber om mer hjelp

NTB

Politiinspektør Grete Lien Metlid oppfordrer alle som sitter på video eller bilder etter skyteepisoden i Oslo natt til søndag, om å ta kontakt.

– Foreløpig har vi mottatt svært få tips i saken. Vi ønsker fortsatt at personer som kan sitte på informasjon, bilder eller videoer fra hendelsen eller i tiden før og etter skytingen, tar kontakt, sier Metlid til NTB.

To personer er fortsatt på frifot etter at to menn i 30- og 40-årene ble skutt ved Nationaltheatret i halv ett-tiden.

Disse to personene er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk. I tillegg har politiet pågrepet en tredje mann som er siktet for medvirkning til drapsforsøk. Alle tre er i 20-årene og fra Oslo.

– Mannen som er pågrepet, har så langt ikke ønsket å forklare seg. I løpet av mandag kveld eller tirsdag morgen vil vi ta en beslutning på om han skal bli framstilt for fengsling, sier politiinspektør Metlid.

Hun forteller videre at politiet ennå ikke har konkludert med hva som var motivet for skytingen, men at de undersøker om det er noe bakenforliggende for hendelsen, samt miljøet de involverte er en del av.

Alle sammen er kjent av politiet fra før av.

Metlid ønsker heller ikke å si noe om eventuelle beslag, eller hvor mange våpen de mener at skal ha blitt brukt.

– Det er det for tidlig å si noe om, sier politiinspektøren.