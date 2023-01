Raymond Johansen om skyteepisodene: Oslo skal være en trygg by

NTB

Det har vært flere skyteepisoder i Oslo de siste månedene, senest i helgen ved Nationaltheatret. Byrådsleder Raymond Johansen er bekymret over situasjonen.

– Vi skal ikke ha det sånn at det skytes i det offentlige rom, sier Johansen til VG.

To menn i 30- og 40-årene ble alvorlig skadd i helgens skyteepisode, som skjedde ved Nationaltheatret i halv ett-tiden natt til søndag.

– Det er ikke tvil om at mange som er i nærheten, føler seg redde og har angst som følge av dette, sier Johansen.

En mann i 20-årene er pågrepet, siktet for medvirkning til drapsforsøk. To andre personer er siktet og etterlyst både nasjonalt og internasjonalt. De involverte er kjent for politiet fra før av. Ifølge flere medier har de to som ble skutt, en tilknytning til kriminelle miljø.

– Jeg pleier å si at det farligste å være i Oslo er kriminell. De aller fleste hendelsene er knyttet til interne oppgjør i de kriminelle miljøene, også det som skjedde i helgen. Det betyr ikke at det er mindre skremmende. Oslo skal være en trygg by og er en trygg by, men det å være kriminell er utrygt, sier byrådslederen.

– Vi må sørge for at det er nok politiressurser. Oslo er i en helt unik situasjon sammenlignet med alle andre steder i Norge, sier han.