Aktor: Helge Ingstad-vaktsjefens uaktsomhet satte mange liv i akutt fare

NTB

Det er ikke urettferdig at vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er tiltalt etter fregattforliset, men helt logisk, mener aktor. Mannen selv nekter straffskyld.

Maratonrettssaken etter at fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS natt til 8. november 2018, startet mandag i Bergen tinghus.

Vaktsjefen er den eneste tiltalte og føler seg uthengt som syndebukk, har forsvarer Christian Lundin sagt.

– Påtalemyndighetens syn er at tiltalte ikke er gjort til syndebukk, sier aktor Benedikte Høgseth i Bergen tinghus.

Den 33 år gamle navigatøren jobber fremdeles i Sjøforsvaret. I rettssalen sitter han, iført uniform, sammen med sine forsvarere, advokatene Lundin og Tom Sørum. Da rettens administrator Kristin Farstad hadde lest opp tiltalen, svarte

– Logisk og nøktern

Høgseth stilte spørsmål om det er i tråd med godt sjømannskap ikke å ta i bruk navigasjonshjelpemidler eller senke farten selv når det hadde kommet flere signaler om alvorlig fare for kollisjon.

– Tiltalen er en logisk og nøktern konsekvens av at han handlet i strid med godt sjømannskap, sa Høgseth.

Aktor mener at vaktsjefens handlinger ikke er resultat av systemsvikt, men av selvstendige vurderinger han gjorde, og at han er i samme situasjon som andre båtførere, som kan bli tiltalt etter ulykker.

– Fare for liv

Aktor sa at det var fare for liv også da KNM Helge Ingstad forliste midt på natta med et mannskap på 137.

– De la seg i trygghet og ble revet ut av søvnen i et kaos av gnister og vanninntrengning, sa Høgseth.

Aktoratet vil i løpet av rettssaken bruke tid på å få fram nettopp dette.

– En rekke personer sto i fare for å miste livet. Vi skal høre forklaringene deres. Vi tror dette er noe som i liten grad har kommet fram i mediene. De var i akutt livsfare, det er sånn de oppfattet det, sier Magne Kvammen Sylta, som også er aktor i saken.

Høgseth viste også til at staten ved Forsvaret har akseptert et forelegg.

– Det ligger implisitt i det en akseptering av at en eller flere på broen har opptrådt uaktsomt i sammenstøtet med Sola TS, sa Høgseth.

– Personlig ansvar

Sylta påpekte på sin side at vaktsjefen har et personlig ansvar som følge av lovene og regelverket.

– Vaktsjefen er øverste leder på broen og har det ansvaret på vegne av skipssjefen. Det er et personlig ansvar, sier Sylta.

Han sier at det var flere handlinger som kunne og burde ha vært gjort fra brua.

– Etter vår vurdering er det tiltaltes uaktsomme navigering som er den utløsende og helt dominerende årsaksfaktoren til at Helge Ingstad kolliderte med Sola TS, sier Høgseth.

– Gruet seg

Rettssaken skal vare til godt ute i mars. Det er blant annet satt av fem dager til at den tiltalte skal forklare seg.

Vaktsjefen gruet seg til rettssaken, men ser fram til å gi sin versjon av hva som skjedde, sier hans forsvarer.

– Det er klart han gruer seg til saken, den er en kjempestor belastning for ham. Samtidig ser han fram til at saken kommer i gang så han får gitt sin versjon av hva som skjedde, sier forsvarer Lundin til NTB.

– Han erkjenner selvsagt at han har gjort en feilvurdering, men det er de bakenforliggende årsakene som gjør at han gjør den feilvurderingen, som gjør at han ikke skal straffedømmes. Her er det en betydelig systemsvikt i forskjellige systemer, sier Lundin.

Kritiske minutter

Aktoratet gikk i retten mandag detaljert gjennom hendelsesforløpet minutt for minutt – og tidvis sekund for sekund. Vaktsjefen tok over ansvaret på broen klokka 3.53 etter en overlevering på rundt ti minutter. Åtte minutter senere smalt det.

I løpet av disse minuttene forsøkte både Sola TS og Fedje sjøtrafikksentral å advare mannskapet på Helge Ingstad.

Klokka 3.59 svingte Helge Ingstad i babord retning og umiddelbart etter anropte tankskipet fregatten og sa at den måtte svinge styrbord umiddelbart. Sjøtrafikksentralen ba også fregatten om umiddelbart å ta grep.

Bare et par sekunder før sammenstøtet ga sjøtrafikksentralen denne meldingen til Helge Ingstad: «Det blir kollisjon, det der».

Samtidig kom det fram at utkikksposten på styrbord side var ubemannet fra 3.41 fram til to minutter før kollisjonen på grunn av spisepause. Dette er i strid med regelverket, som sier at styrbord utkikkspost alltid skal være bemannet.