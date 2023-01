Miljødirektoratet anbefaler strengere reguleringer av ferdsel på Svalbard

Å bevare Svalbards særegne villmarksnatur er et av de overordnede målene for svalbardpolitikken. Foto: Are Føli / NTB

NTB

Miljødirektoratet anbefaler begrensninger i turistvirksomheters adgang til ilandstigning i verneområder på Svalbard og avstandsgrenser til sårbare dyrearter.

– Med raske klimaendringer og vekst i turisme og annen ferdsel, er dagens miljøregelverk ikke tilstrekkelig for å ivareta sårbar natur og kulturminner på Svalbard. Økt ferdsel har allerede satt tydelige spor mange steder på øygruppen, sier miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding.

Å bevare Svalbards særegne villmarksnatur er et av de overordnede målene for svalbardpolitikken. En forutsetning for oppdraget fra KLD er å redusere påvirkningen fra ferdsel på Svalbard.

– Vår vurdering etter høringen er at det ikke foreligger alternativer som i samme grad reduserer belastningen fra ferdsel, uten at vi også regulerer antall skip eller personer som kan ferdes i et område, sier Hambro.

Miljødirektoratet sendte i september 2021 et forslag til nye reguleringer av ferdsel på høring, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Departementet får nå direktoratets tilrådninger.