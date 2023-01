SV-topp uenig med partiledelsen om Nato-strategi – håper på støtte på landsmøtet

SVs forsvars- og utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa vil droppe formuleringen som sier at SV ikke skal jobbe for en utmelding av Nato. Hun mener det er bedre å si hva partiet vil, enn hva de ikke vil. Arkivfoto: Annika Byrde / NTB

NTB

Forsvarspolitisk talsperson Ingrid Fiskaa mener SV må være tydelig på hva de vil ha: Et nordisk og europeisk forsvarssamarbeid uten USA. Hun ber landsmøtet trosse partiledelsen.

– Jeg vil at vi skal ha en offensiv og tydelig strategi, der vi sier at vi skal jobbe for noe annet heller enn hva vi ikke skal gjøre, sier Fiskaa til NTB.

Den sikkerhetspolitiske strategien splittet SVs landsstyre i helgen. 22 landsstyremedlemmer stemte for sentralstyrets formulering, der det heter at SV ikke lenger vil arbeide for en utmelding fra alliansen.

Et mindretall på 14 vil imidlertid ha en annen tekst: «SV vil derfor arbeide for å bygge andre allianser og sikkerhetsordninger som bedre ivaretar verdensfreden og norske sikkerhetsinteresser.»

Det er Fiskaa som har skrevet den alternative teksten. Den vil hun legge fram for partiets landsmøte i mars.

Nordisk alternativ forsvinner

Nato-motstanden har dype røtter i SV. Men etter Russlands invasjon av Ukraina har partiet hatt en diskusjon om de må endre strategi. Når Sverige og Finland nå har søkt om medlemskap i alliansen, er SVs foretrukne alternativ – et nordisk forsvarssamarbeid – lite realistisk.

Fiskaa slutter seg til resten av forslaget til ny sikkerhetspolitisk strategi. Her åpnes det for et endret Nato der «tyngdepunktet forskyves til Europa», samtidig som partiet slår fast at «et nordisk forsvarssamarbeid vil samtidig være det beste fundamentet for norsk alliansepolitikk.»

– Et samlet landsstyre sier at vårt mål er noe annet enn Nato. SVs mål er en europeisk og nordisk sikkerhetsordning som er uavhengig av USA, påpeker Fiskaa.

Hun mener det ikke er så stor forskjell mellom hennes forslag og det ledelsen og flertallet i landsstyret går inn for.

– Det er ingen fra landsstyret som foreslår en utmelding, sier hun.

– Står i veien for å stemme SV

Fiskaa avviser at hennes formulering kan skape usikkerhet hos velgerne.

– Jeg mener vår formulering er tydeligere på hva vi vil. Det er rart å si hva som ikke er vår strategi.

SVs avtroppende leder Audun Lysbakken mener partiet kan mobilisere flere velgere ved å si at de ikke lenger jobber for en utmelding.

– Jeg er helt sikker på at det er mange som er enig med SV i veldig mye av sikkerhetspolitikken, men hvor akkurat punktet om utmeldingen kanskje har stått i veien for å stemme SV, sa han til NTB lørdag.

Kirsti Bergstø, som ligger an til å overta ledervervet, støtter også teksten der det heter at partiet ikke skal jobbe for en utmelding.